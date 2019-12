Tina Turner liet haar kinderen barsten: “Ze geeft alleen maar om zichzelf” IDR

11 december 2019

10u00 0 Celebrities Vorige maand vierde Tina Turner nog haar 80ste verjaardag. Een mijlpaal die ook collega-sterren én fans overal ter wereld nog eens met bewondering deed stilstaan bij de indrukwekkende carrière die deze sterke vrouw wist op te bouwen. Toch klinken er nu ook andere, een pak minder lovende geluiden. Volgens ingewijden gaat er achter de schermen een heel ander verhaal schuil. Een verhaal dat nu eindelijk eens verteld moet worden. “Want Tina verwaarloosde haar kinderen voor haar carrière”, schrijft het weekblad TV Familie.

Van een verjaardagsfeestje met haar kinderen was op 26 november geen sprake, da’s een feit. Tina’s oudste zoon Craig, die ze kreeg met zanger Raymond Hill, pleegde in 2018 zelfmoord. En met haar jongste zoon Ronnie (59), uit haar huwelijk met Ike Turner, heeft ze al een hele tijd geen contact meer. Ronnies entourage verklapt nu hoe dat volgens hen komt.

“Zoals iedereen weet, was Ike Turner een gewelddadige echtgenoot. Dat Ronnie zijn kind was, is daarom altijd aan Tina blijven knagen’, klinkt het. ‘En dat Ronnie daardoor niet geliefd was bij zijn moeder, maakte dat hij het erg moeilijk had in het leven. Hij werd er uiteindelijk zo depressief van dat hij een drank- en drugsverslaving ontwikkelde. En zelfs dan wilde Tina hem niet helpen.”

Geen liefde

Toen Ike en Tina Turner uit elkaar gingen, vluchtte de zangeres weg uit Los Angeles. Zónder Ronnie, zo vertelt zijn omgeving. “Hij kon maar niet begrijpen dat zijn moeder hem achterliet. Hij kreeg totaal geen liefde van Tina. ’t Enige wat haar interesseerde, was haar nieuwe leven. Daarin was iedereen in de ban van Tina Turner, maar aan haar kinderen hadden ze geen boodschap. Tina genoot van haar vrije leven, en duwde haar zonen daarom steeds verder van zich weg.”

“Craig kreeg nog een petieterig beetje aandacht, maar voor Ronnie was er geen plaats meer’, klinkt het nog. ‘Tina heeft jarenlang niet geweten waar hij mee bezig was, puur omdat ze het vertikte om hem eens te bellen.”

Drankmisbruik

‘Ronnie is jarenlang op de dool geweest’, gaat het verder. Tot hij de Franse zangeres, actrice en realityster Afida (42) tegen het lijf liep. Zij is zelf opgegroeid als wees en begreep maar al te goed hoe Ronnie zich voelde.

“Afida en Ronnie Turner trouwden in 2007 en zij heeft er alles aan gedaan om hem weer op de been te krijgen: ze zorgde voor hem, bracht hem naar het ziekenhuis... Kortom: zij heeft hem een tweede kans gegeven. En die kon hij gebruiken, want hij heeft zich drie keer bijna letterlijk dood gedronken, puur uit verdriet.”

Afida Turner en Ronnie zijn vandaag de dag nog steeds samen. En dankzij Afida is hij ook al meer dan tien jaar clean. Al blijft het gedrag van zijn moeder Ronnie wel achtervolgen...

