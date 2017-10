Tina Turner: "Ik vluchtte weg van Ike en werd bijna aangereden op de snelweg" TK

12u35

Tina Turners naam zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven met die van haar ex-man Ike. Niet alleen omdat ze samen de monsterhit 'Proud Mary' uitbrachten, maar ook omdat de man erg losse handjes had. Tina vertelde in een interview met Jonathan Ross nu hoe ver die mishandeling precies ging.

Ike en Tina Turner waren in totaal 16 jaar getrouwd, van 1962 tot 1978. Het koppel vormde een enorm succesvol showbizzduo, maar kenden ook een heel explosieve relatie. Vooral het druggebruik van Ike, die zwaar verslaafd was aan cocaïne, zorgde voor heel wat ruzies en gevechten. Tina kan zich echter nog het exacte moment herinneren waarop Ike volgens haar gevaarlijk werd. Dat vertelt ze in de talkshow van Jonathan Ross, die dit weekend wordt uitgezonden.

Op 1 juli 1976 raakten de twee in een gevecht verwikkeld in hun limousine. Ike was op dat moment al vijf dagen wakker - de cocaïne hield hem op de been. Door zijn verslaving had hij letterlijk een gat in zijn septum gebrand en kreeg daardoor vaak neusbloedingen. Op die bewuste dag vond hij dat Tina hem niet snel genoeg hielp toen hij begon te bloeden. Hij sloeg haar in het gezicht, maar ze beet van zich af en krabde en schopte haar man. Toen ze aankwamen in het hotel, zaten ze beiden onder het bloed en had Tina er genoeg van.

Snelweg

"Het was heel moeilijk en gevaarlijk, want hij was gewelddadig, zat aan de drugs en voelde zich tegelijk heel onzeker. Ik had geen geld en wist niet waar ik heen moest, maar besloot het erop te wagen. Toen hij zijn roes aan het uitslapen was, vertrok ik uit het hotel, ging door de keuken naar de achterdeur en stak een snelweg over."

"Ik had de snelheid van de wagens niet goed ingeschat", vervolgt ze, "Een heel grote truck kwam recht op me af en begon te claxonneren. Ik dacht echt dat het met me afgelopen was toen." Tina verbleef vervolgens in hotels en bij vrienden, en vroeg uiteindelijk de scheiding aan. "Hij heeft alles gehouden", vertelt ze over de financiële situatie. "Hij zei altijd: 'als je vertrekt, vertrek je zoals je gekomen bent'. In de relatie was er nooit vrijheid; hij was altijd gewelddadig en ik had geen controle. Op een bepaald moment had ik er gewoon genoeg van. Het leven had zo geen zin meer. De enige reden waarom ik zo lang gebleven ben, was omdat ik hem probeerde te helpen."

In 1985 leerde Tina haar huidige man Erwin Turner kennen. De twee zijn nog steeds gelukkig samen.