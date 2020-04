Timothée Chalamet en Lily-Rose Depp na 1,5 jaar uit elkaar SDE

26 april 2020

09u08

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Timothée Chalamet (24) en Lily-Rose Depp (20) hebben na bijna anderhalf jaar een punt achter hun relatie gezet. Dat meldt Us Weekly.

De 24-jarige acteur en het 20-jarige model werden in oktober 2018 voor het eerst kussend gespot. “Ze flirtten erg met elkaar", vertelde een getuige toen aan Us Weekly. “Ze zagen eruit als een jong, verliefd koppel.” Hoewel ze hun relatie erg privé hielden, werden de twee regelmatig samen gezien. Toch nam Timothée Lily-Rose, de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis, niet mee naar awardshows. Ze verschenen wel samen op de rode loper van Netflix-film ‘The King’, waar ze allebei in meespelen. En Timothée gaf vorig jaar tijdens de uitreiking van de Golden Globes toe dat hij sprakeloos werd van zijn vriendin. Het koppel werd voor het laatst samen gefotografeerd in september 2019, toen ze op vakantie waren in Italië.

Het is de tweede keer dat Timothée een vriendin heeft met beroemde ouders. Eerder was hij samen met Madonna's dochter Lourdes.

