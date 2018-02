Timo Descamps terug in België voor rol in 'De Kotmadam' MVO

19 februari 2018

11u01 0 Celebrities Acteur Timo Descamps woonde enkele jaren in L.A. om daar de 'American Dream' na te streven. Toch kiest hij in 2018 opnieuw voor het vertrouwde leven in België, en hij ging meteen weer aan de slag.

"Dit is hoe ik mijn Valentijn spendeerde: als gastacteur in de ultieme Vlaamse komedie 'De Kotmadam'. Het voelt goed om weer te acteren, ik realiseerde me niet hoeveel ik het gemist heb", schrijft Descamps op zijn Instagram-pagina.

Drie jaar geleden verhuisde de acteur naar Amerika, maar eind vorig jaar keerde hij terug naar België. Het grote werk zat er namelijk niet in, zo zei hij zelf. "Het is een andere manier van werken in Amerika, heel stresserend ook. Je moet veel harder vechten voor een rol."