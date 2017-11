Timbaland bijna overleden aan overdosis KDL

09u07

Bron: ANP 0 bruno Timbaland. Celebrities Timbaland (45) heeft een opvallende betekenis gedaan in een interview met het tijdschrift 'Rolling Stone'. De hitproducer vertelt dat hij bijna overleed na een overdosis.

"Ik slikte veel OxyContin, een voorgeschreven pijnstiller. Daar ben ik mee begonnen rond mijn dertigste omdat ik hinder ondervond van een schotwond uit mijn jeugd, toen er zenuwen zijn geraakt. Ook had ik last van depressies en verslaving." Timbaland begon meer te gebruiken, toen de grote successen die hij voorheen boekte plots uitbleven. "Zoiets gaat aan je knagen en die pillen zorgden ervoor dat ik niks meer voelde." Zijn gebruik liep zo uit de hand, dat hij op een gegeven moment hele dagen sliep. "Jay-Z belde me op en zei me dat ik maar beter geen interviews meer kon geven, omdat ik alleen maar onzin uitkraamde."

Licht

Michelle, de vriendin van de producer, durfde niet meer te slapen uit angst dat haar vriend een overdosis zou nemen terwijl ze sliep. "Ja, zo ver is het bijna gekomen. Ik zag licht en toen ik adem probeerde te halen, was ik onder water. Gedurende dat moment zag ik mijn leven en dat dat voorbij zou zijn als ik niet zou veranderen," aldus Timbaland.

Michael Jackson

Het overlijden van Michael Jackson en Prince zette hem aan het denken. Ook zij kampten met verslaving aan voorgeschreven medicijnen en overleden. Het zorgde ervoor dat Timbaland besloot clean te worden en aan de bak te gaan. Hij werkte mee aan het aankomende album van Justin Timberlake, met wie hij vele successen boekte. Ook dook de producer de studio in met Zayn Malik, Jay-Z en Wiz Khalifa en zegt hij zich "beter dan ooit te voelen".