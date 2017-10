Tiger Woods krijgt jaar voorwaardelijke celstraf voor roekeloos rijden 22u03

Bron: Belga 0 AP Tiger Woods bij het verlaten van de rechtszaal in Palm Beach Gardens. Celebrities Tiger Woods is voor de rechtbank in Palm Beach Gardens (Florida) verschenen wegens roekeloos rijgedrag. De golfer pleitte schuldig en verklaarde zich bereid een rehabilitatieprogramma te volgen. Hij vermijdt zo verdere vervolging en moet alleen een boete van 250 dollar en de gerechtskosten betalen. Daarnaast moet hij 20 uren gemeenschapsdienst vervullen en lessen verantwoord rijden volgen.

In mei werd Woods slapend in zijn gehavende Mercedes aangetroffen. De politie vermoedde destijds dat hij stomdronken was, maar dat bleek niet het geval. Wel was de 41-jarige Amerikaan onder invloed van twee verschillende pijnstillers (Vicodin en Dilaudid), een slaapmiddel (Ambien), een tranquilizer (Xanax) en marihuana.

Inmiddels heeft Woods al een deel van het rehabilitatieprogramma afgewerkt. Zo verrichte hij vijftig uren gemeenschapsdienst (bij zijn eigen Tiger Woods Foundation), woonde hij een workshop bij waar slachtoffers van verkeersongevallen getuigden en volgde hij in juli een afkickprogramma.

Woods won 79 PGA-toernooien, met daarbij veertien majors. Zijn laatste zege dateert echter al van augustus 2013. Sindsdien wordt hij gehinderd door een rugblessure en ging hij al vier keer onder het mes. Volgens Woods dreven de rugpijn en slapeloosheid hem tot overmatig gebruik van medicijnen.