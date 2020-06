Tiger King heeft ‘niet lang meer te leven’ in cel en verzoekt Trump opnieuw om gratie Redactie

08 juni 2020

15u00

Bron: AD 0 Celebrities Joe Exotic, de tijgerfanaat uit de Netflix-serie ‘Tiger King’, verwacht niet dat hij nog lang te leven heeft. Dat schrijft hij in een brief die in handen is van TMZ.



De voormalig eigenaar van een dierentuin zit in Texas een gevangenisstraf van 22 jaar uit wegens dierenmishandeling en het plannen van een moord op zijn aartsrivale Carole Baskin. In zijn brief vraagt de ‘Tiger King’ nogmaals om vrijgelaten te worden en beweert hij dat hij waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft.



Volgens Joe lijdt hij aan een immuunsysteemstoornis en heeft hij sinds januari geen maandelijks benodigde bloedtransfusie meer gehad om gezond te blijven. “Ik verlies gewicht, pijn heelt niet, zo ga ik binnen twee, drie maanden dood", schrijft de tijgerfanaat.



Hij roept president Trump weer op om hem gratie te verlenen en vraagt Kim Kardashian om voor zijn vrijheid te pleiten zoals ze dat eerder ook al voor andere gedetineerden heeft gedaan.

