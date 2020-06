Tiffany Haddish openhartig over verkrachting: “Ik verloor een deel van m'n ziel” SDE

25 juni 2020

17u25 0 Celebrities Toen ze een tiener was, werd ‘Girls Trip’-actrice Tiffany Haddish (40) verkracht door een politieagent. Daar heeft ze het nog steeds moeilijk mee, vertelt ze op de podcast van ‘Kill Bill’-actrice Vivica A. Fox (55).

Tiffany Haddish gaf geen details over de verkrachting, die gebeurde toen ze 17 jaar oud was, maar bekende wel dat ze nadien relaties begon met mannen die iets te maken hadden met ordehandhaving, om op een bepaalde manier wraak te kunnen nemen. “Ik datete met een politie-agent, met een rechter en een advocaat. Met verschillende mannen, en ik dacht: ‘Als ik met hen date, dan gaan ze van me houden en me proberen te helpen in m’n kruistocht om gerechtigheid te krijgen voor m'n familie en mezelf.’ Maar ze hadden geen interesse. Ik weet niet waarom ik dacht dat die politie-agenten iets zouden ondernemen tegen die ene politie-agent”, haalde ze de schouders op. Tiffany had dan ook het gevoel dat niemand haar hielp om gerechtigheid te krijgen, zei ze. “Ik had het gevoel dat ik een stuk van m'n ziel verloren was. Ik moest echt leren dat wraak niet het allerbelangrijkste is. Maar echte wraak ligt in je eigen succes."

De actrice heeft nog meer onaangename ervaringen met de politie achter de rug. Agenten vonden marihuana in haar auto en trokken daarop hun geweer. “Ik zocht geen ruzie met hen. Ik liet hen gewoon weten dat ik bang was, dat ik niets fout deed. Hoe langer ik met hen praatte, hoe meer ik probeerde om grapjes te maken om de sfeer te verlichten. Ik vreesde zo erg voor m’n leven." Uiteindelijk kwam de ster ervan af met een boete voor drugsbezit, wat later veranderd werd naar ordeverstoring.