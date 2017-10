Tientallen vrouwen protesteren tijdens eerbetoon in Parijs tegen Polanski ib

Tientallen vrouwen hebben deze avond in Parijs geprotesteerd tegen een groot eerbetoon aan regisseur Roman Polanski. De 84-jarige filmmaker woonde in de Franse hoofdstad de aftrap van een groot retrospectief van zijn werk bij.





De VS beschouwen Polanski sinds 1977 als voortvluchtige omdat hij schuld heeft bekend aan het hebben van seks met een 13-jarig meisje. Voordat de politie hem kon arresteren, vluchtte hij het land uit. Sindsdien is de regisseur niet meer in de VS geweest.

De onthullingen rond het seksueel misbruik van Hollywood-producent Harvey Weinstein hebben ook de discussie over Polanski weer doen aanzwellen. Tientallen vrouwen wachtten de regisseur gisterenavond op met protestborden en toeters. Op de borden stonden leuzen als 'No honor for rapists' ('geen eerbetoon aan verkrachters').

Twee van de vrouwen, met ontbloot bovenlijf, drongen de bioscoop binnen. De Franse minister van Cultuur stelde voorafgaand aan de openingsavond dat het werk van Polanski werd gevierd, en niet diens leven.