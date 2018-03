Tiener die terroristische aanval wilde plegen tijdens Justin Bieber-concert krijgt levenslang MVO

05 maart 2018

10u32 1 Celebrities Een 17-jarige tiener uit Wales heeft zopas levenslang gekregen omdat hij een terroristische aanval wilde plegen tijdens een concert van popidool Justin Bieber. De rechter drukte hem op het hart dat hij die straf ook écht zal moeten uitzitten. "Het duurt minstens elf jaar voor jij het daglicht weer ziet", klonk het.

De jongeman, Lloyd Gunton, werd vorig jaar op 30 juni opgepakt omdat zijn verdachte internetgeschiedes deed blijken dat hij een terroristische aanslag aan het plannen was. Die wilde hij uitvoeren tijdens een Justin Bieber concert in Cardiff.

Hij werd schuldig bevonden omdat hij duidelijk op zoek was geweest naar details over de beveiliging van het concert. Op zijn kamer werd een grote hamer gevonden, naast een keukenmes. Ook schreef hij een 'martelaarsbrief' die hij in zijn schooltas bewaarde.

Op zijn computer vond de politie een poster van het Justin Bieber concert in het Principality Stadium, naast opgeslagen details over de security van het event, waardoor ook de beoogde locatie voor zijn aanval duidelijk werd. Een concertzaal vol jonge kinderen en tieners.

Overrijden en neersteken

De Britse krant The Guardian achterhaalde ook enkele details uit de brief de Gunton schreef. Hij zou onder andere hebben bekend dat hij "niet-gelovigen zou overrijden in een auto" en dat hij "de ongelovigen die Allah tegenspreken met een mes in de nek zou steken". In zijn slaapkamer werd een brief gevonden met de volgende booschap: "Ik ben een soldaat van de Islamitische staat. Ik heb Cardiff vandaag aangevallen omdat jullie regering doelwitten in Syrië en Irak bombardeert. Er zullen nog meer aanvallen volgen in de toekomst."

Op zijn laptop werden twee propagandamagazines van de Islamitsche Staat teruggevonden, waaronder een handleiding met instructies voor het uitvoeren van mes- en voertuig-aanslagen.

In november 2017 werd de tiener aangeklaagd voor 'voorbereiding van een terroristische aanval' en twee keer voor het 'het aanmoedigen van terrorisme en het bezitten van terroristische informatie'.

"Gewoon uit nieuwsgierigheid"

De jongen ontkende dat hij plannen had om een aanval uit te voeren, en zijn advocaat beweerde dat de verdachte zoekresultaten op zijn computer louter het resultaat waren van "een interesse in het bloederige". Gunton vertelde ook aan de jury dat hij geen Koran bezit en zich enkel afvroeg hoe makkelijk het zou zijn om online informatie over terrorisme te vinden.

"Ik wilde zien hoe makkelijk het was voor mensen die een terroristische aanval willen plegen, om die informatie te bemachtigen via het internet. Omdat ik weet dat de politie en de regeren dat de kop in proberen te drukken", verklaarde hij volgens The Guardian. "Ik wilde checken of het mogelijk... vanuit het standpunt van iemand anders."

Elf jaar vast

De rechtbank hechtte geen waarde aan dat verhaal, en veroordeelde de tiener tot een levenslange celstraf. "Daar zal je minstens elf jaar van moeten uitzitten voor je zelfs maar in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating", gaf de rechter mee.

De geplande aanval kwam er na de aanslag in Manchester in mei 2017, waarbij 22 fans gedood werden tijdens een concert van Ariana Grande.