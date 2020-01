Tiendelige Youtube-serie over Justin Bieber vanaf vandaag te zien Redactie

27 januari 2020

19u00

Bron: AD 0 Celebrities De tiendelige documentaireserie over popicoon Justin Bieber is vanaf vandaag te zien op Youtube. Dat laat de Canadese zanger weten op Instagram.

In ‘Justin Bieber: Seasons’ geeft de zanger een intiem kijkje achter de schermen op weg naar een nieuw album en een nieuwe wereldtournee. Ook gaat hij in de tiendelige serie dieper in op de tegenslagen en mentale problemen die hij de afgelopen jaren heeft gehad, zoals het afzeggen van zijn wereldtournee in 2016.

De tien afleveringen worden de komende weken op maandagen en woensdagen op Youtube geplaatst. De eerste aflevering is vandaag vanaf 18.00 uur Belgische tijd te zien.