Tien jaar na zijn dood: Patrick Swayze was een zoekende ziel die door de liefde werd gered Redactie

08 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het is deze maand exact tien jaar geleden dat Patrick Swayze overleed aan pancreaskanker – na veertig jaar van alcoholmisbruik en zestig sigaretten per dag. Naar aanleiding daarvan onthult zijn weduwe, die overigens pas vijftien was toen de ‘Dirty Dancing’-ster haar het hof maakte, enkele van zijn demonen. Het sekssymbool leed erg onder het kindermisbruik van zijn moeder, en zijn eigen kinderwens ging nooit in vervulling.

In 1991 kroont het Amerikaanse magazine People Patrick Swayze tot de Sexiest Man Alive, vier jaar nadat hij vrouwenharten overal ter wereld een tel had doen overslaan met zijn zinderende rol in de kaskraker ‘Dirty Dancing’, een lowbudgetfilm die aanvankelijk voor video is bestemd maar tegen 2009 al 214 miljoen dollar heeft opgebracht. De rol torpedeert hem tot een ster die daarna schittert in onder meer ‘Ghost’ en ‘Donnie Darko’, maar achter het charisma schuilt een dwalende ziel, die heil zoekt in alles van transcendentale meditatie tot Scientology. “Ik heb altijd gevoeld dat er een andere kant aan mijn persoonlijkheid zat, maar ik was te bang om te kijken”, zegt Patrick zelf ooit. De acteur moet wel vechten: zijn tirannieke moeder slaat hem, de dood van zijn vader doet hem jarenlang naar de fles grijpen en zijn zus pleegt zelfmoord. Het verbazingwekkende liefdesverhaal met zijn vrouw Lisa, die hij leert kennen als ze amper vijftien is, houdt hem telkens overeind. Zelfs de strijd tegen kanker in het vierde stadium vecht hij 22 maanden met zo’n vuur dat hij zijn levensverwachting anderhalf jaar overtreft. Tot hij op 14 september 2009 de strijd verliest. Hij wordt amper 57.

