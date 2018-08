Ticketmaster stopt met doorverkoopsite MVO

13 augustus 2018

10u21 0 Celebrities Kaartverkoopsite Ticketmaster stopt met de dienst waar mensen concertkaartjes kunnen doorverkopen. Om sites als Seatwave was veel te doen, omdat handelaars de dienst zouden gebruiken om snel geld te verdienen.

"We hebben geluisterd en we horen jullie. Secundaire sites zijn niet goed genoeg meer en jullie zijn het zat dat anderen tickets opkopen zodat ze die met winst kunnen doorverkopen'', laat Ticketmaster weten. In plaats daarvan komt er een nieuwe dienst, waar mensen tickets met elkaar kunnen uitwisselen "voor het aankoopbedrag of minder". Begin volgend jaar is die in Nederland beschikbaar.

De Autoriteit Consument en Markt had twee jaar geleden onderzoek gedaan naar de verkoop via sites als Seatwave. Aanleiding was de doorverkoop van kaartjes voor Adele. Dat optreden was razendsnel uitverkocht. De verkochte kaartjes werden vervolgens voor veel geld doorverkocht. Dat onderzoek stopte na een paar maanden, omdat er geen bewijs was dat de hoge ticketprijzen niet door de beugel konden. Als er weinig kaartjes beschikbaar zijn, terwijl veel mensen een kaartje willen hebben, is het logisch dat de prijzen worden opgedreven, aldus de autoriteit.