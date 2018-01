Thuis bij Jacques Vermeire en zijn kinderen Maxime en Julie: "Jullie lieven komen hier nóóit wonen" Wim Nijsten

30 januari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal

"We leven alle drie op ons eigen, maar toch vormen we een hecht gezin." Jacques Vermeire (66) en zijn kinderen Julie (19) en Maxime (18) zijn het helemaal eens met deze stelling. Binnenkort worden ze in 'Groeten Uit' op VTM met z'n drietjes teruggeslingerd naar de jaren 60. In Dag Allemaal geven ze deze week een uniek interview.

"Ik was twaalf jaar in 1963", steekt Jacques meteen van wal. "Een vlotte jongen. Een schoon ventje ook, wat mensen moeilijk schijnen te geloven. Ik was één van de leukste jongens van de klas, denk ik, de gast die de ambiance erin kon krijgen. Ik zat bij de scouts en speelde veel op straat, was zot van de koers en Monopoly."

Vond je het dan plezant om een weekend lang vijftig jaar terug in de tijd te mogen gaan? 

Jacques: Euh nee, het was een schok. Ik ben nooit wild geweest van het interieur waarin ik woonde met mijn ouders. En ook de mode trok op niks. Die olifantenpijpen en zo, pfff...

En, Julie en Maxime, viel het mee, zo twee dagen zonder internet? 

Julie: Nee. Ik miste het comfort. Geen smartphone, tv, e-mail, Facebook... 

Maxime: Voor mij viel het eigenlijk goed mee. Ik heb dat allemaal niet zo hard gemist. 

Julie: Omdat gij er ook niet zo mee bezig zijt. Maxime is een gamer en zondert zich vaak af. Maar ik heb dagelijks contact met mijn vrienden via de sociale media. En dat kon even niet. 

Maxime: Ik vond het wel tof om een heel weekend met rust gelaten te worden. 

