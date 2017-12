Thomas Vanderveken is aan de beterhand: aartsmoeilijke pianoconcerto komt niet in gedrang KDL

14u03

Bron: Facebook 0 rv Celebrities Goed nieuws voor Thomas Vanderveken: hij is aan de beterhand en zal donderdag zoals verwacht het aartsmoeilijke pianoconcerto van Edvard Grieg kunnen opvoeren in de Gentse Bijloke.

Het tv-gezicht werd afgelopen weekend ziek en dat had hij aan zijn elf maanden oude zoontje Otto te 'danken'. Otto werd zelfs in het ziekenhuis opgenomen met het RSV-virus. Thomas stelt nu iedereen gerust met een video op Facebook: hij zal donderdag het pianoconcerto, samen met het Brussels Philharmonic, kunnen spelen.

"Otto is ondertussen veel beter, Véronique is veel beter, ikzelf ook. We hebben heel veel geslapen, het rustig aan gedaan en dat heeft geholpen. Ik ben nog altijd verkouden, maar dat kan het concert niet in de weg staan", vertelt Thomas.