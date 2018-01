Thomas Buffel brengt ode aan overleden echtgenote Stephanie op Instagram: "We missen je nog elke dag" MVO

26 januari 2018

14u16 0 Celebrities Voetballer Thomas Buffel postte vandaag een emotionele boodschap op Instagram. Een jaar na haar dood herdenkt hij zijn overleden echtgenote, Stephanie De Buysser. Zij overleed in januari 2017 na een lange strijd tegen darmkanker.

"Een jaar geleden moesten we met veel pijn en verdriet afscheid nemen", schrijft hij bij een foto van Stephanie. "We zaten met zoveel vragen en ongerustheden, maar het mooiste geschenk dat je mij ooit gaf was de kracht om verder te gaan. Je bekommernis was dan ook groot omtrent je oogappels maar ik kan je daarboven geruststellen: we missen je nog iedere dag, maar het gaat goed met ons. Je kijkt vast bijzonder trots naar beneden als je ziet hoe de twins zich razendsnel ontwikkelen. Voor altijd in ons hart, en altijd een plaats in ons huis. We houden enorm veel van je."

Van Buffel heeft het over zijn zoontjes, Fausto en Maceo (4), die verrassend veel veerkracht vertonen na het verlies van hun mama. In december vorig jaar leerde de voetballer voor het eerst iemand nieuw kennen. "Ik dacht toen: moet ik niet wachten? Maar er is geen klok die zegt wanneer dat is toegelaten. Zoiets overkomt je", zei hij daarover. "De kids kenden haar al, want ik heb haar ontmoet op hun school”, zegt hij. “Dat is wel een voordeel. We kunnen rustig de tijd nemen om te zien hoe het verder gaat, zonder dat de kinderen daar de dupe van zijn.”

