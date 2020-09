The Weeknd en Selena Gomez zijn de invloedrijkste artiesten ter wereld JVE

Bron: ANP 0 Celebrities Zangers The Weeknd (30) en Selena Gomez (28) behoren tot de honderd meest invloedrijke mensen, volgens Time Magazine dan toch. Ook acteur Michael B. Jordan (33), zangeres Halsey (25) en actrice Phoebe Waller-Bridge (35) bemachtigden een plekje in de categorie ‘artiesten’. Het jaarlijkse overzicht werd dinsdagavond gepubliceerd.

Elton John (73) sprak zich uit over zanger The Weeknd: “Hij is een mysterieus figuur in een tijdperk waarin mysterie zeldzaam is in de popmuziek. En je weet nooit wat je daarna kunt verwachten." Ook actrice America Ferrera (36) mocht haar zegje doen. Zij legde uit waarom Selena Gomez zo invloedrijk is. Ze noemt Selena een “voorvechter van de rechten van immigranten” en heeft het ook over haar veelzijdigheid. De zangeres bracht dit jaar nieuwe muziek uit, maar ze kwam ook met een kookshow en bemachtigde een rol in een nieuwe komedieserie.

Naast artiesten selecteerde Time ook de meest invloedrijke pioniers, leiders, titanen en iconen. In die categorieën was er een plekje weggelegd voor respectievelijk basketballer Giannis Antetokounmpo (25), immunoloog Anthony Fauci (79), autocoureur Lewis Hamilton (35) en voor de oprichters van de Black Lives Matter-beweging.



