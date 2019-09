The Veronicas-zusjes vliegtuig uitgezet na ruzie over bagage Redactie

22 september 2019

18u07

Bron: AD 0 Celebrities Jessica Origliasso en Lisa Origliasso zijn met stomheid geslagen nadat ze zondag een Australische binnenlandse vlucht moesten verlaten. De zussen, die samen The Veronicas vormen, snappen nog steeds niet wat ze verkeerd hebben gedaan.

De 34-jarige tweelingzussen, die in het verleden een bescheiden hitje scoorden met ‘When It All Falls Apart’, waren klaar voor vertrek toen een stewardess vroeg of Lisa haar koffer in het bagagevak boven haar hoofd wilde omdraaien. Blijkbaar lag het verkeerd. Lisa vroeg vervolgens of de stewardess kon helpen aangezien ze er door haar lengte zelf niet goed bij kon. De stewardess weigerde en zei dat het tegen de regels was voor cabinepersoneel om handbagage aan te raken.

“Intimiderend en verwarrend”

Vlak voordat het vliegtuig moest vertrekken, werd er opeens een gezagvoerder bij gehaald door de stewardess. Hij begon de zangeressen te vertellen over de bedrijfsregels. Toen The Veronicas vroegen om hun namen, werd er beveiliging opgetrommeld. Uiteindelijk werden Jessica en Lisa door drie agenten van boord begeleid, zo vertellen de dames op Instagram in een reactie op een post van een medepassagier. Ze laten weten van slag te zijn na de gebeurtenis. “We kunnen nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd en dat de vlucht zo werd vertraagd terwijl wij niet snapten wat er aan de hand was. We zijn in shock.”

Op hun eigen Instagram noemen de zussen het incident ‘heel erg intimiderend en verwarrend’. “Het incident escaleerde zonder uitleg van het cabinepersoneel. We hebben meegewerkt aan alle verzoeken van de autoriteiten en zijn van boord gegaan. We gaan juridische stappen ondernemen na dit incident.”

Vliegmaatschappij Qantas liet aan Daily Mail Australia weten dat ‘ twee passagiers weigerden om de instructies van het personeel op te volgen na het boarden en van boord zijn gehaald’.