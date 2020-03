The Supremes-zangeres Barbara Martin op 76-jarige leeftijd overleden SDE

06 maart 2020

07u05 17 Celebrities Barbara Martin, een van de originele groepsleden van The Supremes, is overleden. De zangeres werd 76 jaar oud. Dat werd bekendgemaakt op de Facebookpagina van The Supremes.

“Onze harten gaan uit naar Barbara’s familie en vrienden”, staat er te lezen op de Facebookpagina van The Supremes. “Eens een Supreme, altijd een Supreme.” Het bericht kondigt het overlijden aan van Barbara Martin, een van de originele leden van de legendarische Motown-band.

Barbara maakte slechts twee jaar deel uit van The Supremes, van 1960 tot 1962. Ze verving stichtend lid Betty McGlown en vervoegde de band toen ze nog The Primettes heette. Andere bandleden waren Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard.

Hoewel Barbara op de meeste nummers van debuutalbum ‘Meet The Supremes’ te horen is, staat ze opvallend genoeg niet op de coverafbeelding. De vrouw was in die periode hoogzwanger, dus vermoed wordt dat ze daarom geen plaatsje op de foto kreeg. In de lente van 1961 verliet ze de groep om voor haar kind te zorgen. Ze werd niet vervangen.