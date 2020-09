The Rolling Stones openen eerste eigen winkel in Londen TDS

08 september 2020

18u46

Bron: BELGA 9 Celebrities In Londen gaan woensdag de deuren open van de eerste ‘flagshipstore’ van de Britse rockband The Rolling Stones. Het bekende logo van de band, een rode mond met tong, is alomtegenwoordig in de winkel aan Carnaby Street, zo bleek dinsdag tijdens een bezoekmoment voor de media.

“Waarom een winkel openen middenin een pandemie? Dat is ons eeuwige optimisme”, zo grapte zanger Mick Jagger in een videoboodschap. In de winkelrekken vind je T-shirts, jassen, petten, papaplu’s, waterflessen enzovoort met het logo van de Stones. En in deze coronatijden kunnen ook mondmaskers - met datzelfde logo - niet ontbreken.

Het team achter het project benadrukt dat het de bedoeling is om meer te bieden dan louter een winkel. “Het aspect ‘beleving’ is heel belangrijk voor ons”, aldus David Boyne, de algemeen directeur van Bravado. Dat is de firma die de producten van Universal Music commercialiseert. Zo worden op grote schermen concerten van de rockband getoond, en zijn er ook fragmenten van liedjesteksten te zien.

En ook de ligging in Carnaby Street wordt als “essentieel” omschreven. “We hebben in deze wijk gewerkt, we hebben er gerepeteerd, we hadden de gewoonte om er te eten”, aldus Mick Jagger. De hoop is ook dat de nieuwe boetiek de winkelstraat een boost zal geven en opnieuw meer shoppers naar de straat zal lokken.