The Rock verwelkomt dochter Tiana Gia: "Aan alle mannen: het is heel belangrijk om bij je vrouw te zijn tijdens de bevalling, het verandert je leven" MVO

24 april 2018

08u08 0 Celebrities Dwayne 'The Rock' Johnson is opnieuw vader geworden van een meisje. De 45-jarige acteur en zijn vriendin Lauren Hashian verwelkomden maandag dochter Tiana Gia.

The Rock postte een foto van zijn pasgeboren dochter op Instagram. "Gezegend en trots dat we nog een sterk meisje op deze wereld konden zetten", aldus Dwayne. De 'Jumanji'-ster is ook vol bewondering van zijn vriendin, die heeft gebaard 'als een rockster'. "Ik ben opgevoed en mijn hele leven omringd door sterke, lieve vrouwen, maar na het meemaken van Tia's geboorte is het moeilijk om onder te woorden te brengen hoeveel liefde, respect en bewondering ik heb voor Lauren en alle moeders en vrouwen."

Johnson heeft ook gelijk wat advies voor alle aanstaande vaders: "Het is enorm belangrijk om bij het hoofd van je vrouw te staan wanneer ze aan het persen is, om zoveel mogelijk steun te geven, om handen vast te houden, om benen vast te houden, wat je me maar kan doen. Maar als je het meest krachtige en primitieve moment dat het leven te bieden heeft wil begrijpen, kijk dan hoe je kind wordt geboren. Het verandert je leven en het respect en de bewondering die je voor een vrouw hebt, zal voor altijd oneindig zijn." Tot slot belooft de acteur aan zijn dochter dat hij haar de rest van zijn leven zal beschermen, leiden en haar aan het lachen zal maken.

The Rock en zijn Lauren verwelkomden dochter Jasmine Lia in 2015. Met zijn ex-vrouw Dany Garcia heeft de acteur een 16-jarige dochter, Simone Alexandra.