The Mountain uit ‘Game Of Thrones’ verbreekt wereldrecord deadlift en tilt 501 kilogram BDB

02 mei 2020

21u09

Bron: ANP 2 Celebrities Hafthor Björnsson (31), beter bekend als The Mountain uit de HBO-serie ‘Game of Thrones’, heeft zaterdag 501 kilogram gedeadlift. Daarmee heeft hij volgens Reuters een wereldrecord neergezet.

Bij een deadlift ga je een zeer zwaar gewicht optillen in een voorovergebogen stabiele houding, waarbij ook de knieën gebogen zijn. De IJslandse acteur deed zijn poging in Thor's Power Gym. Het spektakel was te zien via een livestream op ESPN. De krachtpatser wist de stang met een totaalgewicht van 501 kilogram twee seconden boven de grond te houden. Daarmee verbrak hij het record dat eerder in handen was van de Britse Eddie 'The Beast' Hall. In 2016 werd hij de eerste man die 500 kilo wist te deadliften.

Björnsson wist in 2018 al de titel te verkrijgen van 's werelds sterkste man. Hij won toen drie van de zes ‘The World's Strongest Man’-uitdagingen in de Filipijnse hoofdstad Manilla. De acteur moest toen onder meer een vrachtwagen voorttrekken, twee stalen balken van 375 kilo per stuk dragen en grote ronde stenen verplaatsen.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record 😮💪 #TheOcho