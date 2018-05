The Mountain uit 'Game of Thrones' is sterkste man ter wereld redactie

06 mei 2018

Hafthor Björnsson is uitgeroepen tot sterkste man ter wereld 2018. De IJslandse Game of Thrones-acteur won dit weekend drie van de zes The World's Strongest Man-uitdagingen in de Filipijnse hoofdstad Manilla.

Björnsson, bekend van zijn rol als de angstaanjagende Gregor 'The Mountain' Clegane in Game of Thrones, moest onder meer een vrachtwagen voorttrekken, twee stalen balken van 375 kilo per stuk dragen en grote ronde stenen verplaatsen.

De afgelopen drie jaar eindigde Björnsson steeds als tweede in de sterkstemancompetitie. Dankzij zijn overwinning dit jaar is hij de eerste man die binnen een jaar de titel pakt bij The World's Strongest Man, Europe's Strongest Man en de Arnold Strongman Classic.

Onlangs verbrak hij ook het wereldrecord deadliften: