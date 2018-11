The Chainsmokers gaan film produceren MVO

06 november 2018

The Chainsmokers gaan hun activiteiten uitbreiden. Het dj-duo Drew Taggart en Alex Pall lanceerde maandag hun productiemaatschappij Kick The Habit Producties.

De Amerikanen gaan zich behalve op muziek ook richten op het ontwikkelen van online en film- en televisieprojecten. Hun eerste project is al een feit. Taggart en Pall werken aan een film die geïnspireerd is op hun hit Paris uit 2017. Het scenario wordt geschreven door Mickey Rapkin, de auteur die het boek schreef waarop de Pitch Perfect-films gebaseerd zijn.

“De tijd dat we alleen maar muzikanten zijn is voorbij. We kijken er naar uit om betekenisvolle projecten te produceren en creëren”, lieten de twee weten in een verklaring.