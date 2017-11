The Big Bang Theory-ster Kaley Cuoco krijgt huwelijksaanzoek en reageert zeer enthousiast LVA

06u00

Bron: ANP/BuzzE 0 Photo News Kaley Cuoco Celebrities De vriend van Kaley Cuoco heeft haar gisteren ten huwelijk gevraagd. De The Big Bang Theory-actrice zei op haar 32e verjaardag "ja" tegen Karl Cook.

De profruiter plaatste een filmpje op Instagram dat hij net na zijn aanzoek opnam. Daarop is Kaley in tranen en roept "we zijn verloofd!". Karl merkt daarna op dat ze hem nog geen antwoord heeft gegeven, waarop de actrice drie keer zegt: "Ik zeg ja."

Who knew my prior post was oracular. Well after nearly two years I finally got up the courage to ask her to marry me. This is the best night of my life and I think the video shows it is the best night for kaley as well.....of she said yes!!!!! Een foto die is geplaatst door Karl Cook (@mrtankcook) op 01 dec 2017 om 04:05 CET



Karl en Kaley hebben sinds begin 2016 een relatie. De actrice was daarvoor getrouwd met tennisser Ryan Sweeting, dat huwelijk liep na twee jaar op de klippen. Eerder had ze een geheime relatie met haar The Big Bang Theory-collega Johnny Galecki, die in de serie haar echtgenoot Leonard speelt.

ap Kaley Cuoco met haar ex-man Ryan Sweeting.