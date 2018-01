The Academy reageert: "We hebben begrip voor terugtrekken Casey Affleck"

26 januari 2018

10u27 0 Celebrities The Academy heeft begripvol gereageerd op de beslissing van acteur Casey Affleck om af te zien van een rol bij de uitreiking van de Oscars dit jaar. Hij besloot daartoe vanwege een oude zaak waarin hij werd beticht van seksuele intimidatie.

"We stellen het op prijs dat we nu de focus op de show en het geweldige werk van het afgelopen jaar kunnen houden", reageerde een woordvoerder van The Academy, de uitreiker van de Oscars, tegenover The Hollywood Reporter. Bij de Oscars is het min of meer traditie dat degene die wint in de categorie beste acteur, het jaar erop de prijs uitreikt voor beste actrice.

Twee vrouwen sleepten Affleck in 2010 voor de rechter vanwege vermeend ongepast gedrag. De acteur ontkende. De zaken zijn later geschikt.