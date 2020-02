Thank U, Next: Ariana Grande kussend gespot in bar LV

11 februari 2020

15u30

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat Ariana Grande een nieuwe lover heeft. De 26-jarige zangeres werd zaterdag zoenend gespot met een vooralsnog onbekende man in een bar in Northridge, ten noorden van Los Angeles.

Op beelden die TMZ in handen heeft, is te zien dat Ariana het erg gezellig heeft met een onbekende jongeman. Volgens de entertainmentsite gaat het in ieder geval niet om ‘Social House’-zanger Mikey Foster, aan wie Ariana de laatste tijd werd gekoppeld. Aan die flirt zou al een tijdje geleden een einde zijn gekomen.

Ariana had eerder relaties met de inmiddels overleden rapper Mac Miller, en stand-upcomedian Pete Davidson. Met de laatste was de zangeres enige maanden verloofd. Ze zong over haar beruchte exen in de hit ‘Thank U, Next’.

"Ariana Grande was recently caught kissing an unknown guy!"

WAITTTTT IS THIS TRUE???

©️Ariana Grandé Today@ArianaGrande pic.twitter.com/QahqNwLJd3 krizy(@ ARMYNATORR) link