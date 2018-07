Terwijl manlief Dries Mertens zich voorbereidt op de WK-match tegen Japan: Kat Kerkhofs feest in Ibiza IDR

02 juli 2018

13u29 0 Celebrities Kat Kerkhofs (29), de echtgenote van Dries Mertens (31), lijkt er alvast niet aan te twijfelen dat onze Rode Duivels vanavond winnen tegen Japan. Kat vierde gisteren namelijk al... in Ibiza.

Wie de Instagram stories van Kat bekijkt, merkt dat de eigenaresse van Qore Gym in Wilsele zich volop uitleeft op het Spaanse eiland. Een spelletje bierpong met vrienden, foto's aan Sunset Ashram (volgens velen de beste plek in Ibiza om een zonsondergang te bekijken, nvdr.), ... Kat geniet met volle teugen. Wij kunnen alleen maar hopen dat ze niet te voorbarig is geweest...