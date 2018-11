Terugkijken naar Kardashian-aflevering over Tristan is lastig voor Khloé: “Ik hoop dat andere mensen hieruit leren” MVO

05 november 2018

07u00

Bron: ANP 1 Celebrities De aflevering van ‘Keeping Up With The Kardashians’ die zondag werd uitgezonden in de VS, bracht een hoop emoties terug bij Khloé. De episode draaide om het schandaal rond haar vriend Tristan, van wie vlak voor de geboorte van hun dochter videobeelden opdoken met andere vrouwen.

“Deze aflevering is heel ongemakkelijk en super emotioneel voor mij”, deelde Khloé bij een clipje van de serie op Instagram. “Maar toen we tien jaar geleden begonnen met deze show, tekenden we ervoor jullie ons leven te laten zien. The good, the bad and the ugly.”

Ze hoopt dat niet alleen zij, maar ook kijkers iets leren van haar problemen en dat ze een steuntje in de rug kan zijn van andere mensen die een moeilijke tijd doormaken. “Weet dat je nooit alleen bent in je lijden, en dat alles tijdelijk is: pijn, vreugde, blijdschap, angst. Wees dankbaar voor de ervaringen die je karakter sterken, en je maken wie je bent.”

Begin april publiceerde Daily Mail foto’s van Tristan tijdens een intiem moment met een andere vrouw. TMZ volgde met beelden van een paar uur later waarop de vrouw het hotel van de profbasketballer binnenloopt. De entertainmentsite plaatste ook een video van Tristan met een andere vrouw op een andere locatie. Enkele dagen nadat de beelden waren gepubliceerd, beviel Khloé van dochtertje True. De realityster besloot haar relatie nog een kans te geven.