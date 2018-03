Teri Hatcher woedend over roddelberichten: "Nee, ik ben niet blut en ik woon niet in een caravan" MVO

09 maart 2018

Celebrities "Nee, ik ben niet blut en nee, ik woon niet in een caravan," luidde de reactie van Teri Hatcher op het artikel dat eerder deze week in het Amerikaanse Star Magazine verscheen. Volgens het tijdschrift zit de Desperate Housewives-actrice aan de grond en is haar glamoureuze Hollywood-leven van weleer verschrompeld tot een, zo goed als dakloos, bestaan.

"Dit verhaal is werkelijk te gek voor woorden!" zei Teri tijdens een interview met KTLA in Londen. "Fotografen hebben foto's van mij gemaakt toen ik opnames aan het maken was van mijn YouTube-serie Living In Her Van! Op de cover schrijven ze er dan teksten bij als 'Teri is dakloos, heeft geen geld meer en woont in een caravan'. Mijn agent werd een paar weken geleden gebeld door zo'n paparazzi, die haar zei dit verhaal erbij te plaatsen. Hierop zei mijn advocaat meteen dat dat juridisch gezien onmogelijk was, omdat ik gewoon een show aan het opnemen was en zij pure leugens wilden publiceren."

Ondanks dat werd het verhaal toch geplaatst, tot woede van de actrice. "Ik wil hier, zeker omdat het International Women's Day is, toch even wat van zeggen. Dit is pure treiterij van Star Magazine, dat in het verleden ook al eens een totale leugen over mijn collega Sharon Stone heeft geplaatst. Dit moet voor eens en voor altijd ophouden."

Hatcher overweegt juridische stappen tegen Star Magazine.