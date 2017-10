Terecht of zwaar overdreven? Adam Sandler onder vuur voor hand op knie TK

09u45

Bron: Daily Mail/Mirror 0 Screenshot Graham Norton Celebrities 'The Graham Norton Show' is een van de populairste tv-programma's op de Britse televisie. Vorige week vrijdag nam onder meer Adam Sandler plaats op de kenmerkende rode sofa. Het werd een leuk gesprek, maar wel eentje met een bitter staartje. Sandler kreeg achteraf veel kritiek... omdat hij zijn hand op de knie van actrice Claire Foy legde.

In Groot-Brittannië is Adam Sandler momenteel groot nieuws, en niet op een goede manier. Hij bezocht vrijdag de 'Graham Norton Show' samen met collega Emma Thompson. De twee promoten momenteel hun nieuwe film 'The Meyerowitz Stories', die overigens nu al te zien is op Netflix. Nog op de rode sofa: actrice Claire Foy, bekend voor haar rol als Queen Elizabeth in 'The Crown', en model Cara Delevingne.

Tijdens een verhaal over een van de Golden Globes-uitreikingen die hij bijwoonde, vertelde Sandler over zijn ouders. "Toen ik genomineerd was, hebben ze zichzelf uitgenodigd", klonk het. Hij legde daarbij zijn hand op de knie van buurvrouw Claire Foy, die net daarvoor in de bloemetjes was gezet voor haar eigen Golden Globe-verhaal - ze won vorig jaar beste actrice met 'The Crown'. Claire beantwoordde het gebaar door haar hand vervolgens op zijn knie te leggen. De handen gaan even heen en weer, het publiek moet erom lachen.

Onschuldig?

Op het eerste zicht een onschuldig grapje, maar op Twitter werd het al snel opgeblazen tot een relletje. "Vond iemand het ook zo vreemd dat Sandler zijn hand ongevraagd op haar knie legde?", klonk het onder meer. In een mum van tijd werd Sandler vergeleken met producer Weinstein, die ettelijke vrouwen seksueel intimideerde. De media pikten het verhaal op, waarbij Claire algauw als erg 'oncomfortabel' werd omschreven tijdens het voorval, en actrice Emma Thompson een 'afkeurende blik' werd toegeschreven.

De woordvoerder van Sandler probeerde de gemoederen te bedaren met een statement. "Het hele gebeuren is helemaal uit proportie geblazen", klonk het daar. Foy haastte zich om haar collega-acteur bij te treden. Ze liet weten dat ze zich helemaal niet ongemakkelijk had gevoeld bij de hand op haar knie, en het gebaar allerminst als een belediging had opgevat. Maar het kwaad was al geschied, en Sandler werd gefileerd op sociale media. Terecht? Of zwaar overdreven?

Claire Foy replacing Adam Sandler’s hand onto his own knee rather than hers, was the perfect “haha dont touch me again” move #GrahamNorton Gwyneth Jane(@ gwynethjane_) link

Adam Sandler sexually assaults Claire Foy on Graham Norton Show!!!! https://t.co/QJArKaJchj Morpheus(@ dcblerg2015) link

Emma Thompson and Clare Foy looking uncomfortable with Adam Sandler grabbing their legs on #GrahamNorton but no comment. This is not OK Louise Robertson(@ LouiseRob54) link