Temptation-verleidster Yana krijgt vier maanden cel voor diefstal van handtas Mathias Mariën

20 juni 2018

Temptation Island-deelneemster Yana Daems (23) uit Oostende is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor een diefstal van een handtas. De rondborstige verleidster nam eind 2016 een handtas mee uit een bar en werd achteraf herkend op camerabeelden. Ze kreeg bij verstek vier maanden cel.

De diefstal gebeurde op 29 december 2016 in café ‘The Bridge’ in Oostende en kaderde waarschijnlijk in een twist tussen vriendinnen. Yana, die het voorbije seizoen van Temptation Island even werd aangekondigd als de nieuwe Pommeline, nam een handtas met inhoud mee en kieperde de tas leeg. Uit verklaringen van het slachtoffer en aan de hand van camerabeelden kon Daems snel als dader worden aangeduid. Ze bekende de feiten aan de politie, maar kwam niet opdagen voor haar proces. Ze kreeg bij verstek 4 maanden celstraf en een boete van 600 euro.