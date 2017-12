Team achter 'Dr. Phil' reageert op beschuldigingen: "Verslaafden zijn berucht om hun leugens" KDL

09u35

Bron: ANP 0 CBS Dr. Phil zou 300 werknemers apart hebben genomen. Celebrities Een medewerker van de talkshow van Dr. Phil ontkent dat gasten van het programma alcohol en drugs hebben gekregen van medewerkers. The Boston Globe publiceerde donderdag een verhaal waarin verschillende oud-deelnemers aan de show dat beweerden.

De gasten kwamen juist naar de televisiepsycholoog om hulp te zoeken voor hun verslaving. Zo verklaart een oud-winnaar van Survivor die kampte met een alcoholprobleem dat hij een fles wodka in zijn kleedkamer vond en van een medewerker een kalmerend middel kreeg. Een tante van een deelnemer vertelde dan weer aan de krant dat producenten haar nichtje met ontwenningsverschijnselen voorstelden op zoek naar drugs te gaan in een slechte buurt in Los Angeles.

Risicogevallen

Dr. Phil zelf wilde donderdag volgens diverse Amerikaanse media niet reageren op de aantijgingen, maar een woordvoerder van het programma deed dat tegenover E! wel. "Verslaafden zijn berucht om hun gelieg, verdraaiing en bagatellisering", stelde hij. De man spreekt dan ook tegen dat de deelnemers in gevaar zijn gebracht. "Als het risicogevallen waren toen ze bij ons aankwamen, dan waren ze dat daarvoor ook al. Het enige verschil is dat ze nu een stap dichterbij hulp zijn, hulp die ze meestal zelf bij lange na niet kunnen betalen."