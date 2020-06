Té prominente adamsappel, burgemeester en een vliegtuigcrash: 9 dingen die je nog niet wist over jarige Clint Eastwood SDE

01 juni 2020

17u21 0 Celebrities Gisteren, op zondag 31 mei, mocht Hollywood-icoon Clint Eastwood maar liefst negentig kaarsjes uitblazen. Tijd om de regisseur en acteur eens uitgebreid in de bloemetjes te zetten.

1. Te prominente adamsappel

Dat Clint Eastwood een knappe man is, dat zal menig vrouw (en man) beamen. In z'n jonge jaren leek een carrière als acteur dan ook vanzelfsprekend. Hij slaagde erin om een contract te versieren bij Universal Studios, maar werd na een paar maanden alweer ontslagen. De reden? Z’n adamsappel zou té prominent zijn. Dat vertelt collega Burt Reynolds: “Hij werd ontslagen omdat z'n adamsappel te ver uitstak. Hij praatte te traag. En hij had een afgebroken tand, die hij niet wilde laten repareren.” Ook Reynolds werd ontslagen, omdat hij niet kon acteren. Dus zei hij tegen Eastwood: “Jij hebt echt pech, want ik kan léren om te acteren. Maar jij kan je adamsappel niet laten weghalen.” Toch gaf Eastwood niet op. Tussen de audities door verdiende hij geld door zwembaden uit te graven, net zolang tot hij gecast werd in ‘Rawhide’. Daar bleek zijn uiterlijk net wél een troef, want de producent vond dat hij eruitzag als een cowboy, net wat ze nodig hadden.

2. Muzikale cowboy

Dat Clint Eastwood kan acteren en regisseren, is ondertussen wel duidelijk. Maar hij heeft nog andere talenten. Zo zit muziek hem in het bloed: hij kan erg goed pianospelen en zingen. Eastwood heeft dan ook meegewerkt aan de soundtracks voor verschillende films, zoals ‘Mystic River', ‘Million Dollar Baby’, ‘Changeling’ en ‘Hereafter’. Het slotnummer van ‘Gran Torino’, dat tijdens de aftiteling te horen is, is ook van zijn hand. Ook bracht Eastwood al verschillende albums uit, waaronder het origineel getitelde ‘Rawhide’s Clint Eastwood Sings Cowboy Favourites’. Het muzikale talent zit duidelijk in de familie, want ook zoon Kyle werkt tegenwoordig als jazzbassist en componist.

3. Zeven kinderen - of acht

Eastwood staat bekend als een echte womanizer, die het niet zo nauw neemt met huwelijkse trouw. Het is dan ook geen verrassing dat hij een hele hoop kinderen verwekt heeft. Maar hoeveel het er precies zijn, daar heeft zelfs de vader het raden naar, gaf hij in 2009 toe. “Je hebt ... zeven kinderen?” vroeg David Letterman hem toen. “Eeuh, minstens", was het gevleugelde antwoord van Eastwood. Laten we ze even op een rijtje zetten: met actrice Roxanne Tunis kreeg hij in 1964 een dochter, Kimber. Met zijn toenmalige echtgenote Maggie kreeg hij twee kinderen: Kyle (° 1968) en Alison (°1972). Toen Eastwood brak met Maggie, verwekte hij twee kinderen bij stewardess Jacklyn Reeves: Scott (°1986) en Kathryn (°1988). In 1993 volgde dan Francesca, die hij met actrice Frances Fisher kreeg. Die relatie bleef ook niet duren, want Eastwood trouwde in 1996 met nieuwsanker Dina Ruiz. In 1996 werd hun dochter Morgan geboren. En dan is er nog Laurie (°1954). Zij is het resultaat van een affaire die Eastwood had toen hij nog verloofd was met zijn eerste vrouw Maggie. Na haar geboorte werd ze weggegeven voor adoptie, maar als volwassene ging ze dan toch op zoek naar haar biologische vader. Met succes!

4. Burgemeester Eastwood

Je zou het hem niet meteen aangeven, maar Eastwood heeft ook politieke interesses. In 1986 werd hij verkozen tot burgemeester van Carmel-by-the-Sea, een klein dorpje in Californië. De acteur beschouwt het dorpje, klein maar welvarend - als z'n ‘geadopteerde thuisstad’. Een van z'n belangrijkste daden als burgemeester was het vernietigen van de befaamde ‘ijshoorn-wet’, die de verkoop van ijshoorntjes en fast food aan banden legde. Eastwood was maar één termijn burgemeester van Carmel, tot groot genoegen van zijn inwoners. Die noemden hem onder meer “een verwend nest”.

5. De naam is James, James Eastwood

Al vroeg in z’n carrière kreeg Clint Eastwood het aanbod om spion James Bond te vertolken, nadat Sean Connery er de brui aan gaf. Maar de acteur weigerde, omdat hij vond dat 007 door een Brit gespeeld moest worden. Ook het aanbod om Superman te spelen, sloeg hij vriendelijk maar resoluut af. “Ik ben altijd fan geweest van personages die iets meer gebaseerd zijn op de realiteit", zei hij daarover. “Misschien doen ze geweldige dingen, of bovenmenselijke dingen - zoals Dirty Harry, die heeft een talent voor geschifte dingen - maar dan nog: het zijn nog steeds geen helden met een cape.”

6. Het vliegtuigongeluk

In 1951, tijdens de Koreaanse Oorlog, maakte Eastwood deel uit van het Amerikaanse leger. Hij werkte als lifeguard en zweminstructeur. Tijdens een vlucht in een Douglas AD-bommenwerper, kwam het vliegtuig zonder brandstof te zitten. Het stortte neer in de oceaan, vlakbij Point Reyes in Californië. Zowel Eastwood als de regisseur konden het zinkende vliegtuig veilig verlaten, maar moesten nog zo’n vijf kilometer naar de kust zwemmen. “Alles ging mis", zei Eastwood daar later over. “De radio’s werkten niet meer. De zuurstof raakte op. En uiteindelijk kwamen we boven Point Reyes zonder brandstof te zitten en stortten we in de oceaan. Dus gingen we zwemmen. Het was eind oktober, begin november. Het water was érg koud. Jaren later ontdekte ik dat een witte haai daar rondzwierf. Ik ben blij dat ik dat toen niet wist, of ik was gewoon gestorven.”

7. Vuile poncho

Clint Eastwood is als acteur het best bekend voor z’n westerntrilogie: ‘A Fistful of Dollars', ‘For a Few Dollars More’ en ‘The Good, The Bad and the Ugly’. Zijn personage - de man zonder naam - draagt in alledrie die films een poncho. Dezelfde poncho. En als we Eastwood moeten geloven, dan werd die poncho gedurende de hele periode niet gewassen. “Als je hem zou wassen, zou hij uit elkaar vallen", was de redenering. Het kledingstuk hangt trouwens nog steeds bij Eastwood in de kast. Of het ondertussen al gewassen is, is nog maar de vraag.

8. Held Eastwood

Op het witte doek mag Clint Eastwood al eens graag de held uithangen, maar ook in het echte leven heeft hij heroïsche kantjes. Zo redde hij al tweemaal iemand het leven. Tijdens het filmen van ‘The Good, The Bad and the Ugly’ moest een brug opgeblazen worden. Eastwood waarschuwde zijn medespeler Eli Wallach dat ze zo snel mogelijk naar de heuvel moesten rennen, zodat ze uit de buurt van de explosieven zouden blijven. Het bleek levensreddend advies, want de brug ontplofte vroeger dan voorzien door miscommunicatie. Als Wallach niet al aan het teruglopen was geweest - zoals Eastwood hem had verteld -, dan had hij het niet kunnen navertellen. In 2014 redde de acteur daarenboven het leven van Steve John, een golfspeler. Tijdens een golfkampioenschap zag Eastwood hoe John stikte in een stukje brood. De acteur schoot razendsnel in actie en paste het heimlichmanoeuvre toe, met succes.

9. Snelle Clint

In tegenstelling tot de meeste van z'n collega’s, slaagt Eastwood er altijd in om voor de geplande einddatum te stoppen met filmen, en daarbij rekening te houden met het voorzien budget. Dat komt omdat de regisseur zo z'n eigen manier van filmen heeft. Hij gebruikt geen storyboard of repetities, wil niet dat z’n acteurs te veel make-up gebruiken en houdt niet van te veel opnames. Toen Matt Damon een keertje vroeg om een scène opnieuw te doen, sneerde Eastwood: “Waarom? Zodat je iedereens tijd kan verspillen?”