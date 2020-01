Taylor Swift zegt optreden op Grammy's af na seksismeschandaal SDE

25 januari 2020

11u50

Bron: Page Six/Variety 0 Celebrities Taylor Swift (30) zal zondag dan toch niet gaan optreden op de Grammy Awards. Haar komst werd nooit officieel bevestigd, maar voor veel insiders was het geen geheim meer dat zij de mysterieuze act zou zijn. Haar afzegging heeft naar verluidt te maken met het seksismeschandaal dat de Recording Academy teistert.

Officieel stond Taylor Swift niet op de affiche van de Grammy Awards, maar volgens verschillende bronnen zou de Amerikaanse zangeres er wel degelijk gaan optreden. Ze zou zelfs haar nieuwe song ‘The Man’ ten berde brengen, klinkt het. Het is een feministisch nummer, met teksten als: ‘Ik ben het zo beu om te lopen / Zo snel als ik kan / Me afvragend of ik er sneller zal komen / Als ik een man was.’ Maar kijk: het optreden gaat niet door.

Of die afzegging iets te maken heeft met het schandaal rond de Recording Academy, die de Grammy’s organiseert, is niet helemaal duidelijk, al wordt vermoed dat dit wel degelijk de reden is voor notoire feministe Swift. Vorige week werd Deborah Dugan, de voormalige baas van de Grammy’s, ontslagen, waarop ze haar voormalige werkgever aanklaagde. Volgens Deborah werd ze de laan uitgestuurd nadat ze verschillende misstanden binnen het bedrijf had aangekaart. Zo kwam ze met beschuldigingen van onder meer corruptie en seksuele intimidatie.

Volgens Deborah wordt er door de Recording Academy gesjoemeld bij het stemmen voor de genomineerden. Zo zou er een geheime groep zijn die zelf de genomineerden kan selecteren, wat zou betekenen dat de uitslag niet volledig wordt bepaald door de stemmende leden uit de muziekindustrie. Daarnaast beweert ze dat artiesten voorrang op de ‘nominatielijst’ krijgen vanwege hun persoonlijke band met mensen binnen die groep of de wens op te treden tijdens de awardshow. Deborah beschuldigt ook een mannelijke oud-collega van seksuele intimidatie. Hij zou haar tijdens een zakendiner hebben geprobeerd te versieren en seksuele toespelingen hebben gemaakt. De Recording Academy ontkent dat Deborah met deze aantijgingen kwam toen ze er nog werkte. “We zijn gelijk onafhankelijke onderzoeken gestart rond het vermeende onterechte ontslag van mevrouw Dugan en naar haar beschuldigingen”, laat een woordvoerder weten.

Taylor, die dit jaar in drie categorieën genomineerd is, zal vermoedelijk wél nog komen opdagen voor de ceremonie.