Taylor Swift zegde af voor de Grammy's: lag oorlog met Scooter Braun aan de basis?

29 januari 2020

13u44

Bron: Page Six 0 Celebrities Vlak voor de Grammy Awards van start gingen, raakte bekend dat Taylor Swift (30) haar onaangekondigde concert tijdens de awardshow had afgezegd. Waarom werd nooit echt bevestigd, al vertellen verschillende bronnen aan Page Six dat de annulering gelinkt is aan Scooter Braun (38). De zangeres en de manager liggen al maanden overhoop.

Vorige week raakte bekend dat Taylor Swift besloten had om haar verrassingsoptreden op de Grammy Awards last minute af te zeggen. Ze zou er haar nieuwe feministische nummer ‘The Man’ brengen, maar dat feestje ging niet door. Naar de reden was het raden, al waren er sterke vermoedens dat het iets te maken zou hebben met het seksismeschandaal dat de Grammy’s teistert. Verschillende bronnen bevestigen nu aan Page Six dat dat inderdaad een beslissende factor was, zeker omdat het schandaal op een of andere manier gelinkt is aan Taylors grote vijand, Scooter Braun.

Advocaat

Zo’n twee weken geleden werd de baas van de Grammy Awards, Deborah Dugan, ontslagen. Zij beweerde dat haar ontslag te maken had met een klacht die ze had ingediend voor seksisme. Advocaat Joel Katz zou haar tijdens een etentje seksueel lastiggevallen hebben en geprobeerd hebben om haar te kussen - iets wat hij zelf ontkent. Maar Katz is ook geen onbekende voor Taylor Swift. Hij is de advocaat die de deal onderhandelde tussen Scooter Braun en Swifts voormalige label Big Machine Label Group. Alle rechten op de oude muziek van de zangeres kwamen zo in handen van Braun, iets wat zij verschrikkelijk vond. Ze noemde hem onder meer een “onophoudelijke, manipulatieve pestkop.” Advocaat Katz zou bovendien ook de wettelijke documenten hebben opgesteld die Swift ervan weerhouden met haar oude nummers nog op te treden. Geen wonder dus dat ze niet zo'n fan is van de man. “Katz speelt een hoofdrol bij deze beschuldigingen van seksueel misbruik”, laat een insider weten. “Het was echt geen optie dat zij dat ging steunen. Taylor staat voor het steunen van vrouwen.”

In de roulatie

Ondertussen heeft Ken Ehrlich, producent van de Grammy’s, min of meer bevestigd dat Taylor Swift wel degelijk zou gaan optreden zondag. In een interview met Variety zei hij: “Ze belde ons op en zei: ‘Ik wil echt heel graag optreden.' Een van haar verantwoordelijken belde en zei specifiek dat ze de show voor me wilde doen. Maar toen raakte het niet bevestigd. Ze werd nooit geboekt. Ik heb haar wel in de roulatie gestoken. Moest ze toch nog bevestigen, dan was er een plekje voor haar vrijgehouden. Maar dat gebeurde niet." Ehrlich voegde er nog aan toe dat hij niet mocht zeggen waaróm ze nooit bevestigde maar “ik begreep haar redenering, laten we het daarop houden.”