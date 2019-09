Taylor Swift wil jarenlange ruzie met Kanye West niet bijleggen Redactie

19 september 2019

Bron: AD 1 Celebrities De ruzie tussen Taylor Swift en Kanye West die al jaren duurt, lijkt voorlopig niet ten einde. De zangeres is helemaal klaar met de rapper en zeker niet van plan om het uit te praten, zegt ze in een uitgebreid interview met Rolling Stone.

De onenigheid begon in 2009, toen Taylor bij de MTV VMA's de prijs voor beste videoclip in ontvangst mocht nemen. Kanye vond dat de award naar Beyoncé had moeten gaan en bestormde het podium. Het had groot effect op de zangeres. “Omdat iemand me overduidelijk niet respecteerde en letterlijk zei dat ik het niet verdiende om daar te staan, wilde ik juist zo graag respect van hem en ik haat dat van mezelf.”

De rapper bood kort daarna zijn excuses aan en de twee zagen elkaar vervolgens geregeld. Maar in 2015 was het weer raak, toen Kanye haar vroeg hem de Video Vanguard Award uit te reiken tijdens de MTV VMA’s dat jaar. Toen de zangeres dat deed, zei hij dat MTV haar alleen maar had gevraagd voor betere kijkcijfers vanwege hun geschiedenis. “Ik stond in het publiek met mijn armen om zijn vrouw heen terwijl er een koude rilling door mijn lijf ging. Ik realiseerde me dat hij twee gezichten heeft.”

Toch besloot de zangeres hem na een bos bloemen nog een kans te geven, tot Kanye haar een jaar later een ‘bitch’ noemde in zijn nummer ‘Famous’. Toen was Taylor er echt klaar mee. “Als je wilt dat we problemen hebben met elkaar, dan hebben we problemen met elkaar. Maar laten we er dan wel eerlijk over zijn.”