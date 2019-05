Taylor Swift wil geen vragen over het moederschap krijgen: “Daar ga ik geen antwoord op geven” SD

27 mei 2019

07u20

Bron: People 0 Celebrities Dat Taylor Swift (29) geen katje is om zonder handschoenen aan te pakken, heeft een journalist van het Duitse RTL van dichtbij mogen meemaken. Toen hij haar naar haar toekomstplannen vroeg - nu de zangeres bijna 30 wordt - werd hij vakkundig de mond gesnoerd.

Tijdens een interview met het Duitse RTL kreeg Taylor Swift de vraag of ze, nu ze bijna 30 wordt, al nagedacht had over kinderen. De zangeres kon er niet mee lachen. “Ik denk niet dat mannen die vraag krijgen wanneer ze 30 worden”, antwoordde ze aan RTL. “Ik ga daar dus ook geen antwoord op geven.”

Swift vertelde wel dat ze heel wat lessen getrokken heeft uit haar twintiger jaren: “Ik hoor anderen vertellen dat wanneer je 30 bent, je niet zoveel stress en angst in je leven hebt als wanneer je 20 bent. En ik kan ook wel delen in de ervaring dat wanneer je 20 bent, je ervaringen wil opdoen, je dingen wil uitproberen en je fouten wil maken. En ik ben vast van plan om ook wanneer ik dertig ben fouten te maken. Maar ik verwacht wel dat we ons beter zullen voelen over wie we zijn. Hoe dichter ik kom, hoe meer dat gebeurt.”