Taylor Swift wijst Perez Hilton aan als schuldige voor gelekte album: "Ze liet me schorsen van Twitter"

Bron: ANP 0 Celebrities Het persoonlijke twitteraccount van beruchte gossip-blogger Perez Hilton werd dinsdagavond geschorst. Volgens de showbizzblogger zat het team van Taylor Swift achter de tijdelijke ban.

In een video op zijn website vertelt Perez dat hij naar aanleiding van een klacht van het platenlabel van Taylor tijdelijk geen gebruik kon maken van zijn account. Reden was een foto die hij plaatste waarop de achterkant van het album van Taylor te zien was. Die foto, volgens geruchten genomen door iemand die bij Amazon werkt, werd dinsdag door fans van Taylor massaal gedeeld op social media. De tracklist voor het album was echter nog niet officieel vrijgegeven...

"Het album komt over twee dagen uit en je schorst me omdat ik het promoot?", zegt Perez in het filmpje. "Ik heb geen muziek gelekt, het gaat maar om een tracklist." De blogger raakte nog verder ontstemd toen een uur nadat zijn account werd geschorst, Taylor zelf de hoes van haar album deelde. "Ik heb niets verkeerds gedaan, ik deelde een foto van een foto, waarop iemand de achterkant van het album toonde. Dat was nieuwswaardig, en ik maak nieuws."

Perez, die zichzelf "de grootste Taylor-aanhanger van het afgelopen decennium" noemt, zegt dat hij niet boos is op Taylor persoonlijk, maar dat het voorval hem wel weer op scherp heeft gezet. "Ik hoef niet alles wat Taylor zegt en doet leuk te vinden. Ik hoef het niet met haar beslissingen eens te zijn, en al helemaal niet met die van haar team."

Dat belooft niet veel goeds voor Taylor, want Perez blijft één van de meest invloedrijke bloggers in Hollywood. Bovendien staat hij erom bekend om de reputaties van artiesten te maken of te breken. Tja, Taylors album heet niet toevallig 'Reputation'...