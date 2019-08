Taylor Swift vraagt (én krijgt) antwoorden van het Witte Huis SDE

29 augustus 2019

09u00

Bron: CNN 0 Celebrities Taylor Swift (29) heeft op de MTV Video Music Awards een oproep gedaan aan het Witte Huis om te reageren op haar petitie over de Equality Act. En zowaar: een persverantwoordelijke van Trumps regering heeft effectief iets laten weten. Al was het vermoedelijk niet meteen wat Swift wilde horen.

Hoewel ze in het verleden redelijk stil bleef over politiek, neemt Taylor Swift tegenwoordig een meer uitgesproken standpunt in. Zo startte ze een petitie over de Equality Act, een wetsvoorstel die - indien aangenomen - de Civil Rights Act zo zou wijzigen dat lle discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, zwangerschap, medische aandoening en stereotypen op basis van geslacht zou verbieden. Het voorstel werd al aangenomen door het Huis van Afgevaardigen, en wordt nu al sinds mei overwogen door de Senaat.

Half miljoen

Duurt lang, vindt Swift, en dus stelt ze zich daar behoorlijk wat vragen over. Want waarom zou je dit niet willen? Op het einde van haar muziekvideo ‘You Need to Calm Down’ riep ze haar fans dan ook op om haar petitie te tekenen. En dat deden ze massaal, want maar liefst een half miljoen mensen tekenden. Dat vertelde de zangeres tijdens de MTV VMA’s. “De petitie heeft nu een half miljoen handtekeningen. Dat is vijf keer de hoeveelheid die ik eigenlijk nodig heb om een antwoord van het Witte Huis te verkrijgen", zei Swift, waarna ze nadrukkelijk naar haar pols keek, alsof ze op haar horloge de tijd nakeek. “In deze video worden bepaalde punten gemaakt, dus dat jullie voor deze video stemmen, betekent dat jullie een wereld willen waarin we allemaal gelijk behandeld voor de wet.”

Swifts vraag werd dinsdag uiteindelijk beantwoord. Judd Deere, de persverantwoordelijke van het Witte Huis, reageerde op de petitie en zei dat de administratie van Trump discriminatie verwerpt maar de Equality Act niet ondersteunt. “De administratie van Trump verzet zich absoluut tegen discriminatie van om het even welke soort en steunt de gelijke behandeling van allen. Desondanks is de Equality Act, die door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen, in zijn huidige vorm gevuld met ‘gifpillen’ die dreigen om ouderlijke en gewetensrechten te ondermijnen”, klonk het.