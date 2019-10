Taylor Swift vol lof over Madonna's ‘Madame X’-show MVO

14 oktober 2019

Taylor Swift bezocht afgelopen zaterdag Madonna's Madame X-concert in Brooklyn en postte daar na afloop lyrische teksten over op haar Instagram Stories.

“Bedankt Madonna voor een waanzinnige show. Hierbij ook een vette shout-out naar de fenomenale dansers, zangers, muzikanten, setontwerpers, crew, kleding, glam en vooral naar M. die werkelijk alles gaf,” aldus Taylor, die het concert bezocht met een aantal vrienden.

De show in Brooklyn was Madonna’s laatste in New York, hierna reist The Queen of Pop door naar Chicago voor een reeks concerten. Afgelopen week was de 61-jarige zangeres nog genoodzaakt een tweetal optredens af te zeggen vanwege een knieblessure.