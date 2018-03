Taylor Swift verrast pasgetrouwd koppel KDL

20 maart 2018

09u55

Bron: Daily Mail 1 Celebrities Taylor Swift (28) heeft de huwelijksdag van een pasgetrouwd koppel extra speciaal gemaakt door hen een cadeautje te sturen.

Toen Edward en Margaret McNoble na hun huwelijksceremonie toekwamen op de locatie waar ze hun huwelijksfeest gaven, kregen ze te horen dat een erg speciaal iemand hen een cadeautje had gestuurd. Het koppel ontdekte niet veel later dat niemand minder dan Taylor Swift hen een fles Champagne had opgestuurd en daar hoorde bovendien een zelfgeschreven briefje bij. "Ik heb gehoord dat jullie een van mijn liedjes zullen gebruiken als openingsdans en dat maakt me zo blij. Deze fles is voor jullie en jullie oneindige liefdesverhaal", schreef de zangeres.

Edward en Margaret waren dolgelukkig met het gebaar van Taylor. "Een fles Champagne krijgen is geweldig, maar wanneer je ziet dat het van Taylor Swift komt is het nog beter", vertellen ze.