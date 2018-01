Taylor Swift verkocht al voor 50 miljoen aan tourtickets MVO

08u45 0 Photo News Taylor Swift Celebrities Taylor Swift (28) heeft niet alleen het meestverkochte album van 2017 op haar naam staan, nu verdient ze ook nog bakken geld met de verkoop van haar tourtickets. De zangeres verkocht al voor 180 miljoen dollar aan tickets, dat is zo'n 150 miljoen euro.

De 'Reputation'-tour van de 'Look What You Made Me Do'-zangeres gaat waarschijnlijk één van de bestverkochte ter wereld worden. Misschien zal ze het wereldrecord zelfs breken.

Tijdens de eerste zeven dagen van de ticketverkoop had Swift al 150 miljoen euro verdiend. De tickets zijn duurder dan die van haar vorige shows, maar dat zou fraudeurs moeten ontmoedigen om grote aantallen tickets op te kopen en dan aan hogere prijzen te verkopen op de zwarte markt.

De tour start op 8 mei, en passeert niet door België of Nederlands. Wie Swift écht aan het werk wil zien, kan nog tickets proberen te scoren voor haar optreden in het VK of Ierland.