Taylor Swift verbergt haar liefde voor Joe Alwyn niet langer KDL

10 juli 2018

13u44 0 Celebrities Taylor Swift (28) heeft duidelijk geleerd uit haar vorige relaties die druk besproken werden in de media. Hoewel ze al iets langer dan een jaar een koppel vormt met de Britse acteur Joe Alwyn (27), werden de twee nog nooit samen gefotografeerd. Tot nu.

Taylor en Joe genieten momenteel van een zonnige liefdesvakantie op de Turks- en Caicoseilanden, twee eilandengroepen die deel uitmaken van de Antillen. De tortelduifjes maken er strandwandelingen, drinken cocktails en duiken samen de zee in om even af te koelen of om te snorkelen.

Het is de eerste keer dat Taylor en Joe samen op de gevoelige plaat werden vastgelegd. De zangeres deed er in het verleden alles aan om hun relatie zo geheim mogelijk te houden, maar nu lijkt ze er eindelijk klaar voor om hun liefde voor elkaar wereldkundig te maken. Als we de laatste geruchten mogen geloven zou Taylor ook plannen hebben om Amerika achter zich te laten en naar Groot-Brittannië, de woonplaats van Joe, te verhuizen.