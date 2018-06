Taylor Swift staat stil bij Pride-maand: "Het is erg dapper om je kwetsbaar op te stellen" SD

04 juni 2018

06u13

Bron: ANP 0 Celebrities Tijdens haar concert in Chicago van afgelopen weekend, gaf Taylor Swift (28) een korte toespraak over de liefde. De zangeres wilde daarmee stilstaan bij de start van Pride-maand, waarin wereldwijd de acceptatie van homoseksualiteit centraal staat.

"Het is erg dapper om je kwetsbaar op te stellen, in welke situatie dan ook. Maar het is nog dapperder om eerlijk te zijn over je gevoelens en over van wie je houdt als je weet dat daar weerstand tegen is in de maatschappij", aldus Taylor, die gekleed was in een regenboogjurkje. "Dus deze maand, en elke maand, wil ik mijn liefde en respect sturen aan iedereen die dapper genoeg is om eerlijk te zijn over wat ze voelen, die hun leven leven zoals ze zijn, zoals het moet zijn en zoals ze zich identificeren."

De 28-jarige benadrukte in haar speech, die door veel bezoekers van het concert via social media werd verspreid, dat er nog een hoop te verbeteren valt. "Dit is een maand waarin we moeten vieren hoever we zijn gekomen, maar ook moeten erkennen dat we nog een lange weg hebben te gaan. En ik wil iedereen een hart onder de riem steken die er nog niet aan toe is uit de kast te komen, dat mag je doen wanneer jij het daar de tijd voor vindt."

📹 | Taylor’s speech about #Pride month #repTourChicago (via @LaineyC94) pic.twitter.com/GPXlqFGeUB Taylor Swift News(@ TSwiftNZBU) link