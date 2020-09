Taylor Swift scoort Amerikaans hitlijstrecord SDE

28 september 2020

10u24

Bron: ANP 0 Celebrities Taylor Swift (30) heeft een record behaald in de Amerikaanse hitlijst Billboard 200. De zangeres staat deze week opnieuw op de eerste plek met haar album ‘Folklore’ en heeft de lijst in haar carrière daarmee in totaal 47 weken aangevoerd. Geen enkele andere vrouwelijke collega wist de eerste plek zo veel weken te behalen.

Taylor verbreekt daarmee het record van Whitney Houston. De zangeres stond in totaal 46 weken bovenaan de Billboard 200. Dat was met de albums ‘Whitney Houston’ (1985), ‘Whitney’ (1987), de soundtrack van ‘The Bodyguard’ (1992) en ‘I Look To You’ (2009).

Taylor wist met zeven van haar acht studioalbums bovenaan de Billboard 200 te komen. Zo ook met haar laatste plaat ‘Folklore’, die deze week voor de zevende week de lijst aanvoert.

De zangeres heeft echter nog even te gaan om bij haar mannelijke collega's in de buurt te komen. Elvis Presley stond in totaal 67 weken bovenaan de albumlijst. Hij wordt gevolgd door Garth Brooks (52) en Michael Jackson (51). Allen zijn echter ver verwijderd van The Beatles die met 132 weken recordhouder zijn.

