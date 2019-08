Taylor Swift onttroont Beyoncé: het succesverhaal van een ‘gewoon’ meisje IDR

28 augustus 2019

00u00 0 Celebrities 't Is gebeurd. Bye bye, Beyoncé, Taylor Swift (29) is de nieuwe Queen of Pop. Haar laatste album 'Lover' verbreekt het ene verkooprecord na het andere, ze rijfde drie beeldjes binnen op de MTV VMA's en zakenblad 'Forbes' becijferde dat ze de bestbetaalde vrouwelijke artiest is van het afgelopen jaar.

Ja, ook Ariana Grande en Billie Eilish gingen elk met drie beeldjes lopen op de VMA's maandagavond. Maar zij waren, in tegenstelling tot Taylor, niet aanwezig om hun prijzen op te pikken. En dus kon Taylor letterlijk alle aandacht naar zich toetrekken. Vooral in haar dankwoord, dat ze omvormde tot een krachtig politiek statement. Toen ze voor 'You need to calm down' het beeldje voor 'Video van het jaar' kreeg, riep ze de dragqueens uit haar clip mee het podium op. "Deze mensen leven hun leven op zo'n authentieke manier", zei Taylor. "Bedankt om zo'n voorbeeld te zijn. We love you!" Op voorhand had de zangeres trouwens bij MTV geëist dat diezelfde queens ook hun eigen beeldje kregen. "Anders wilde ze niet optreden."

Niemand spelt haar de les

Ook het Witte Huis en Donald Trump - hoewel ze die laatste niet bij naam noemde - kregen een stevige veeg uit de pan. Taylor liet weten dat ze zou blijven strijden voor gelijke rechten van alle burgers, ongeacht hun seksuele geaardheid. Opmerkelijk, want de zangeres liet zich tot dit jaar nooit op een dergelijke uitspraak betrappen. "Ik had het gevoel dat niemand daarop zat te wachten", zei ze recent nog in de Britse krant 'The Guardian'. "Ik had het gevoel dat mijn mening waardeloos was, hinderlijk zelfs." Maar dat was toen. Vandaag heeft Taylor haar wollige imago definitief van zich afgeschud. De zeemzoete popprinses moest wijken voor een jonge vrouw die zich door niemand de les laat spellen en niet bang is om op haar strepen te staan. Dat werd recent trouwens ook duidelijk door de manier waarop ze Scooter Braun, de manager van onder anderen Justin Bieber en Ariana Grande, op z'n plek zette. Hij kocht de vroegere platenmaatschappij van Swift op, waardoor hij in één klap ook eigenaar werd van alle nummers die ze toen maakte. Dat was niet naar haar zin, waarna ze liet weten dat ze al haar oude nummers opnieuw zal opnemen. "Want ik laat me niet controleren door een pestkop."

166 miljoen euro in 1 jaar

Taylor 2.0 weet haar nieuwbakken reputatie als harde tante te verzilveren. Zakenblad 'Forbes' zegt dat ze tussen juni 2018 en juni 2019 zo'n 166 miljoen euro mocht bijschrijven op haar bankrekening. Ter vergelijking: dat is dubbel zoveel als Beyoncé, met 72 miljoen euro de op één na bestbetaalde artieste ter wereld. Rihanna vult de top drie aan met zo'n 55 miljoen euro winst. In juli werd Taylor door het blad trouwens ook al op nummer één gezet in de algemene lijst van bestbetaalde entertainers. Kortom, het fenomeen heeft haar titel van "de nieuwe Queen of Pop" niet gestolen.

Kabaal met Kanye

Hoe je het ook draait of keert: het meest opmerkelijke moment uit de carrière van de Amerikaanse heeft ze niet aan zichzelf, maar aan rapper Kanye West (42) te danken. Die was in 2009 helemaal niet blij toen Taylor op de VMA's de award voor 'Beste vrouwelijke video' kreeg. Hij kroop op het podium en verkondigde doodleuk dat Beyoncé volgens hem die prijs had moeten winnen. Taylor en Kanye begroeven de strijdbijl enkele jaren later, tot Kanye de vete in 2016 weer oprakelde in z'n song 'Famous'. "Ik voel dat Taylor en ik nog altijd seks kunnen hebben. Ik maakte die b*tch beroemd", klonk het in de tekst. Taylor hekelde Kanye (en z'n echtgenote Kim Kardashian) vervolgens in haar nummer 'Reputation'.

Gekrakeel met Katy

Tien jaar geleden was Katy Perry (34), net als Taylor, een beginnende superster. Het duurde dan ook niet lang voor de twee vriendinnen werden. Dat ging de eerste jaren best goed, tot de dames John Mayer leerden kennen. De zanger knoopte met beiden een relatie aan, waardoor de band tussen Taylor en Katy in sneltempo verzuurde. Maar het was pas toen Katy enkele dansers van Taylor inpikte voor een tournee in 2014, dat het helemaal mis ging. Beiden gaven de volgende jaren in interviews subtiel steken aan elkaar, maar sinds kort kunnen ze opnieuw door dezelfde deur. Katy draafde zelfs op in de winnende videoclip van 'You need to calm down', als hamburger weliswaar (foto).

...en een legertje bekende vrienden

Met al die vetes zou je eraan kunnen twijfelen, maar Taylor heeft wel degelijk een heel grote, en vooral bekende, vriendengroep. In haar videoclip 'Bad Blood' uit 2015 kregen onder anderen (v.l.n.r.) Gigi Hadid, Martha Hunt en Serayah een gastrol. Ook Ellen DeGeneres en zelfs Ed Sheeran trekken vaak op met Taylor.

Legertje bekende exen

Het moet zo ongeveer de meest gehoorde grap over Taylor Swift zijn: begin geen relatie met haar, want als er een liefdesbreuk volgt, pent ze er een song over. En toegegeven: er zit een grond van waarheid in. Zo schreef ze nummers over haar breuk met Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy en Harry Styles. In 'Lover', dat op haar nieuwe album prijkt, passeert huidig lief Joe Alwyn (28, foto) dan weer de revue.

Gehaaide zakenvrouw

Om succesvol te zijn heb je uiteraard ook een slim marketingplan nodig. En laat Taylor ook daar goed over nagedacht hebben. De zangeres staat erom bekend dat ze haar trouwe fans regelmatig verwent. Zo stuurt ze cadeautjes of nodigt ze hen zelfs uit bij haar thuis. Een strategie die werkt, want het maakt dat Taylor heel bereikbaar lijkt. Gevolg? Haar concerten zijn in een mum van tijd uitverkocht. Tel daar ook nog eens bij dat er een speciaal registratiesysteem bestaat - afhankelijk van hoeveel geld je al spendeerde aan andere merchandising van Swift - om op zo'n concert binnen te geraken, en je weet meteen dat Taylor hier héél goed aan verdient.

Bezeten kattenvrouw

Het is geen geheim dat Taylor dol is op katten. Ze bouwde zelfs een hele merchandisinglijn uit rond haar drie viervoeters. Zo liet ze de namen van haar beestjes (Meredith Grey, naar het hoofdpersonage uit 'Grey's Anatomy'; Olivia Benson, naar één van de personages uit 'Law & Order'; en Benjamin Button, naar de gelijknamige film met Brad Pitt) registreren als merknamen, waarna ze de merchandising op (vier) poten zette. Daarnaast is ze binnenkort ook te zien in de filmversie van de musical 'Cats'. Voor de geïnteresseerden: Taylor speelt Bombalurina, een flirterige glamourkat (foto). Appel, boom, u snapt het wel.