Taylor Swift onherkenbaar in nieuwe videoclip KD

08 juni 2018

Celebrities Taylor Swift (28) staat gekend als het blonde meisje met de froe froe. In de nieuwe videoclip van de band Sugarland zien we de ster met een compleet andere look.

Taylor Swift heeft een rol te pakken in de videoclip 'Babe' van de Amerikaanse countryband Sugarland. De ster ruilde daarvoor haar blonde coupe in voor een roodharig exemplaar. De zangeres deelde een teaser van de clip op haar Instagram-pagina. Vanaf morgen is de volledige clip te bekijken op YouTube.