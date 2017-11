Taylor Swift nodigde fans uit bij haar thuis, om nieuw album te beluisteren MVO

15u33 0 YouTube Taylor Swift nodigde de fans uit bij haar thuis. Celebrities Stel je eens voor, je bent een grote Taylor Swift-fan en wacht vol ongeduld tot haar nieuwe album 'Reputation' op 10 november verschijnt. Dan krijg je plotseling een geheimzinnig mailtje... van Taylor zelf. Mét een exclusieve uitnodiging om bij haar thuis naar het album te luisteren, nog voor het verschijnt.

Taylor (27) hield de zogenaamde 'Secret Sessions' in haar verblijven te Londen, Los Angeles, Nashville en Rhode Island. Dat deed ze gedurende het voorbije jaar, in het grootste geheim. Zo'n 400 gelukkige fans in totaal mochten langskomen om samen met hun favoriete zangeres naar 'Reputation' te luisteren.

De selectie gebeurde door Taylor zelf. Ze staat erom bekend een hecht contact met fans te onderhouden, en dan vooral via sociale media zoals Twitter en Tumblr. "Het was alsof ze mijn beste vriendin was," zucht één van de gelukkigen na het event. "Het was alles waar ik ooit van droomde. En het album was fantastisch!"

'Swiftmas'

Het is niet de eerste keer dat Swift zo'n groots event organiseert voor haar fans. In december organiseert ze telkens 'Swiftmas', de Taylor Swift-versie van Kerstmis. Dan pakt ze grappige cadeaus in, of zelfs een paar van haar persoonlijke spullen, en stuurt ze die als cadeautje op naar tientallen fans.

Oneerlijk

Toch is niet iedereen tevreden met de 'Secret Sessions'. Volgens fans die buiten de boot vielen, is er sprake van discriminatie. "Niet eerlijk!" aldus haar overige honderdduizenden aanhangers. "Zijn wij nu 'mindere fans' omdat we niet bij de Secret Sessions waren? Taylor wil zelfs simpele vragen over het album niet beantwoorden via Twitter, maar ze heeft alles wél verteld aan de 400 gasten."

"Nonsens," relativeren anderen. "Taylor hoéft zulke dingen helemaal niet te doen, maar ze kiest ervoor om een hechte band met ons op te bouwen. Het is niet mogelijk om duizenden fans in één keer te ontvangen."

Volgens Taylors vertegenwoordigers zal de zangeres niet ophouden met het organiseren van zulke events, en is het de bedoeling om zo veel mogelijk fans zo gelukkig mogelijk te maken.