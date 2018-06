Taylor Swift neemt drastische maatregel om indringers buiten te houden KDL

04 juni 2018

15u14

Bron: ANP 0 Celebrities Taylor Swift (28) heeft de afgelopen jaren meermaals te kampen gekregen met stalkers en indringers en daarom neemt de zangeres nu een drastische maatregel.

Taylor heeft namelijk net de goedkeuring gekregen om een vier meter hoge muur te bouwen rond haar villa in Beverly Hills. Die moet ervoor zorgen dat indringers het woonerf niet meer kunnen betreden, iets waar de huidige muur van twee meter hoog niet in sloeg. Omdat de villa een historisch gebouw is, moest Taylor eerst de toestemming krijgen van de bevoegde instanties om te mogen beginnen aan de bouw van de nieuwe muur. Die kreeg ze omdat de muur 'de veiligheid en de privacy van het pand kan verbeteren'.

Om er helemaal voor te zorgen dat niemand nog op de muur kan klimmen, zal er na de bouw ook beplanting, zoals stuiken en klimop, op voorzien worden. Taylor nam de drastische beslissing nadat een man in april nog geprobeerd had om haar huis te betreden door over de muur te klimmen. De man werd toen onderschept door het beveiligingsteam van Taylor en later ingerekend door de politie.